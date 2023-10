'O trabalho ser tratado como anti-Lira ou anti-Damares não representa a realidade', diz curadora de mostra censurada em Brasília

Inaugurada em 17 de outubro na Caixa Cultural de Brasília, a coletiva "O grito!" reunia 30 obras de sete artistas (Élcio Miyazaki, Evandro Prado, Gina Denucci, Marília Scarabello, Moara Tupinambá Paul Setúbal e Yara Dewachter) tendo como proposta questionar a história oficial dos 200 anos de independência do Brasil, simbolizada pelo painel "Independência ou morte" (1888), de Pedro Américo.

— Houve uma conversa para deixar a mostra fechada por alguns dias até como uma solução preventiva, diante de tudo o que aconteceu em 2017 — lembra a curadora, em relação aos ataques à, no MAM-SP. — A gente até propôs que, em último caso, se retirasse o trabalho da Marília. Mas sem fazer de conta que nada aconteceu, nossa proposta seria retirar o trabalho mas fazer algo para marcar que isso ocorreu.

— Não vou opinar sobre a decisão simplesmente porque eu não sou funcionária da Caixa ou do governo. Estávamos e fomos o "boi de piranha" no meio dessas disputas. Mas não vou entrar nessa seara porque meu assunto é arte. E a arte é sempre política. Político para mim é tudo o que acontece na pólis (a cidade-estado grega, que norteia o conceito atual de sociedade). headtopics.com

— Eu estava no MAM-SP em 2017 e assisti à performance do Wagner (Schwartz). Em 23 de março deste ano, escrevi um texto para a revista da ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte), da qual sou filiada, sobre a retomada no Ministério da Cultura. E escrevi justamente sobre a performance e todos os fatos posteriores que levaram ao fim do MinC (em 2019). E aí, exatos sete meses depois, vem o cancelamento da mostra.

Lula cedeu e demitiu a então presidente da instituição, Rita Serrano, para a entrada de Carlos Vieira, indicado pelo PP de Arthur Lira

