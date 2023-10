O tiro no pé do governo Lula – e do PT – com decisão sobre Petrobras

com o temor no mercado do uso político da estatal. Não é a primeira vez que o país testemunha isso em um governo PT ou de extrema-direita, mas foi um dos momentos ruins da gestão federal nesta semana.Na segunda-feira, 23, as ações da Petrobras fecharam com a maior queda na Bovespa, perdendo cerca de 6% do seu valor de mercado, o equivalente a R$ 32 bilhões.flerta com o erro na Petrobras.

Segundo comunicado emitido pela Petrobras, o objetivo da revisão era justamente “excluir vedações para a indicação de administradores previstas na Lei nº 13.303/2016 consideradas inconstitucionais por meio de Tutela Provisória Incidental na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.331-DF, em curso perante oA reação do mercado foi imediata.

A Lei das Estatais deve ser respeitada e cumprida por todos os governos pelo simples motivo de que foi um avanço., criou um estatuto com regras rígidas também vedando essas indicações – uma segunda camada de proteção à estatal do petróleo.A violação coloca em risco a governança da empresa e, consequentemente, a economia do país, que só tem a perder caso esse novo estatuto seja aprovado. headtopics.com

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

