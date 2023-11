O segundo técnico mais longevo da NFL que nunca 'ficou no negativo'

Pittsburgh Steelers recebe o Tennessee Titans com o quarterback reserva na abertura da semana 9 da NFL (1:02)começa com um confronto direto por vaga nos playoffs da AFC. Com a temporada chegando em sua metade, o Thursday Night Football coloca frente a frenteMais do que um jogo importantíssimo para duas equipes que sonham com a pós-temporada, essa será mais uma chance do fã de esporte acompanhar de perto o trabalho de Mike Tomlin.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Treinador dos Steelers desde 2007, ele é o segundo há mais tempo no comando da mesma equipe em toda a liga, atrás apenas da lenda Bill Belichick, que assumiu o

Além de ter conduzido a equipe ao título em 2008, Tomlin, em sua 17ª temporada, tem uma estatística digna de inveja: nunca terminou um ano com um aproveitamento inferior a 50% e conduziu Pittsburgh aos playoffs em dez oportunidades. Em toda a carreira, ele tem um aproveitamento de 63,6%, com 167 vitórias e 95 derrotas em temporadas regulares.Ao todo, ele ajudou a equipe a sete títulos da AFC Norte e dois da AFC.

