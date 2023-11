O ‘Ronaldinho’ de Arthur Lira

O filho de Arthur Lira tem negócios com a Caixa Econômica Federal, agora comandada por Carlos Antônio Vieira Fernandes — nome indicado pelo presidente da Câmara.

Ontem,Arthur Lira Filho, 23 de anos, é sócio da empresa Omnia 360, que representa veículos de mídia que participam de campanhas da Caixa e outros órgãos públicos.

Lula tenta aproximar rivais Arthur Lira e Renan CalheirosPresidente tem insistido para que presidente da Câmara e senador façam um armistício Consulte Mais informação ⮕

Saída de Rita Serrano da presidência da Caixa é oficializadaSubstituto de Serrano, Carlos Vieira, é aliado e indicado de Arthur Lira Consulte Mais informação ⮕

Dani Suzuki lembra término do casamento após nascimento do filho: 'Chorei por oito meses'Dani Suzuki lembra término do casamento após nascimento do filho: 'Chorei por oito meses' Consulte Mais informação ⮕

Helena Ranaldi celebra aniversário do filho e semelhança choca web: ‘Idêntico’O jovem, que quer seguir os passos da mãe, completa 26 anos neste sábado, 28 Consulte Mais informação ⮕

Polícia italiana embaralha caso de agressão a filho de Alexandre de MoraesNovo relato resume episódio a um toque leve nos óculos do filho do ministro e deve se transformar na mais nova arma de defesa no caso Consulte Mais informação ⮕

Com volta de Cristiane e estreia de Arthur Elias, Brasil vence Canadá em despedida de SinclairA Seleção Brasileira Feminina venceu o Canadá por 0x0 em Montreal, na tarde deste sábado (28), no território canadense, partida valendo como amistoso. Consulte Mais informação ⮕