O risco que Jardim Botânico enfrenta com mudanças climáticas

sobre as mudanças extremas de temperatura do planeta, que vêm afetando também o espaço de visitação na cidade. Fortes chuvas e dias muito quentes estão afetando várias espécies de plantas do parque, alerta o especialista.

“O Jardim Botânico é meio aterrado. A Lagoa Rodrigo de Freitas chegava muito ali perto. Então o lençol freático é muito alto, as plantas não necessitam enfiar a raiz muito profundamente para procurar a água, porque ela já fica ali. Então, por mais tempo que fique sem chover, há umidade embaixo da terra. No período de verão, o Jardim Botânico sofre muito.

O pesquisador também ressalta que as mudanças climáticas aumentam o desafio para cuidar da flora local. “Essa mudança no clima vai com certeza mexer com as espécies, no sentido delas ficarem em pé. Nos grandes temporais e ventanias, a tendência é derrubar as mais fracas. Já tem uma previsão de que daqui a 30, 40 anos, teremos aumento de dois graus na temperatura, o que equivale a um desastre. A tendência é piorar”. headtopics.com

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior.

