O que se sabe sobre o "Enem dos Concursos"

As inscrições para concorrer às mais de 6,4 mil vagas ofertadas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ou "Enem dos concursos", começam nesta sexta-feira (19). Entre as milhares de oportunidades, o cargo para auditor-fiscal do trabalho (AFT) é um dos mais cobiçados. Afinal, além das 900 vagas em aberto, a remuneração inicial é de R$ 22.921,70 — a maior de todo o concurso. Outro fator que chama a atenção é a aceitação de candidatos graduados em qualquer área de conhecimento.

Ou seja, todo profissional que tenha certificado de conclusão ou diploma devidamente registrado por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) pode se candidatar à vaga. O que faz um auditor-fiscal do trabalho? Conforme a descrição do edital, o auditor deve fiscalizar se as normas trabalhistas estão sendo cumpridas, inclusive no âmbito da segurança e saúde, através de inspeções nos ambientes do trabalh





