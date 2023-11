O que se sabe sobre a queda do avião que causou 12 mortes

Um trágico acidente envolvendo uma aeronave de pequeno porte resultou na morte de 12 pessoas na cidade de Rio Branco. na manhã deste domingo, 29. O avião, um modelo Caravan, explodiu pouco após decolar do Aeroporto Internacional da cidade., a maioria dos ocupantes do voo era proveniente do Amazonas e estava viajando em busca de tratamento médico. O voo estava programado para decolar às 7h20 com destino a Envira, no Amazonas.

Imagens capturadas pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) mostram o incêndio que tomou conta do local do acidente. Os bombeiros trabalharam arduamente por cerca de quatro horas para controlar as chamas e iniciar o resgate dos corpos e destroços.

Ainda não há informações conclusivas sobre as possíveis causas da queda do avião modelo Cessna Caravan Modelo 208B. headtopics.com

Em relação à empresa responsável pelo voo, ART Taxi Aéreo, foi informado pelo advogado da companhia, Thiago Abreu, que tanto o piloto quanto o copiloto possuíam experiência e treinamento adequados. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião estava em situação regular e todas as rotinas de manutenção estavam em conformidade com as normas estabelecidas pelo órgão regulador.

Na aeronave estavam 09 passageiros e 02 tripulantes, os quais vieram a óbito no local, conforme lista que será oportunamente disponibilizada.a) A aeronave envolvida era certificada para o transporte remunerado de passageiros (operações para táxi aéreo) e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). headtopics.com

b) A tripulação engajada na operação era devidamente habilitada pela ANAC, com todos os respectivos treinamentos em dia.

