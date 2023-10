O que fazia a PF quando meio mundo em Brasília era espionado pela Abin?

, o delegado Andrei Rodrigues assumiu a instituição depois de um longo período de aparelhamento político no órgão. O presidente da República, vale lembrar, tratava a PF como extensão de sua área gourmet no Alvorada.

“A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma… São uma vergonha, uma vergonha! Que eu não sou informado! E não dá pra trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir! E ponto final, pô! Não é ameaça, não é uma … urna extrapolação da minha parte.

A investigação da PF sobre as ações ilegais da Abin no período bolsonarista no poder, diz um investigador ouvido pelo Radar, levantam outras questões importantes nesse momento: “Onde estava a PF que não viu nada disso? É possível que arapongas tenham monitorado meio mundo em Brasília sem que ninguém dos federais suspeitasse? Seria a desmoralização completa para uma instituição como a PF que algo assim tenha ocorrido... headtopics.com

“As investigações da PF devem buscar todos os envolvidos na arapongagem bolsonarista contra adversários do presidente de turno, mas precisam cortar na própria carne, descobrindo quem deixou a banda passar sem fazer seu trabalho. Houve conivência com as ações ilegais de Bolsonaro? Fizeram vista grossa?”, diz o mesmo investigador.no Planalto, Abin e PF vivem uma relação conflituosa, de disputas e até de ciúmes.

“Assediada constantemente por Bolsonaro na gestão passada, a PF passou longe das ações ilegais contra adversários? Ou colaborou? Fez que não viu a movimentação dos arapongas? Houve, no mínimo, falha de inteligência no caso. É preciso que todos os lados sejam escrutinados”, segue o investigador. headtopics.com

