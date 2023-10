O que falta para Zé Trovão ser investigado por ameaça a Lula, segundo a PGR

O líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, há exatos três meses, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o deputado bolsonarista Zé Trovão (PL) por crimes de ameaça e incitação ao ódio contra o presidente Lula.

No documento, a Procuradoria-Geral da República pontuou que os crimes citados no pedido feito pelo líder do PT necessitam de representação, ou seja, é preciso que o ofendido declare a sua vontade de prosseguir com uma eventual ação penal contra o autor das ofensas. 'Diante disso, a fim de possibilitar a análise adequada dos fatos e o melhor deslinde de sua apuração, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: a) seja cientificado o Exmo.

