O que está acontecendo agora entre Israel e Gaza?

Homens armados do Hamas lançaram um ataque sem precedentes contra Israel a partir da Faixa de Gaza, em 7 de outubro, matando mais de 1.400 pessoas e fazendo

Não está claro se isso é ou não um anúncio de qualquer ofensiva terrestre, mas os militares israelenses disseram aos civis em Gaza para se deslocarem para o sul do território. Acredita-se que o Hamas tenha cerca de 25 mil pessoas na sua ala militar, as Brigadas Izzedine al-Qassam.

A agência da ONU para os refugiados palestinos, Unrwa, diz que reduziu significativamente as suas operações porque quase esgotou as suas reservas de combustível. A ONU afirma que 84 caminhões de ajuda entraram recentemente no território através da passagem de Rafah com o Egito desde que Israel impôs um “cerco total” no início do conflito. headtopics.com

A cidade de Khan Younis, no sul, onde normalmente vivem 400 mil pessoas, viu a sua população aumentar para cerca de 1,2 milhões. Muitas famílias dividem casas ou dormem em tendas.No entanto, Israel continua realizando ataques contra o que afirma serem alvos militares do Hamas no sul de Gaza.

Em resposta, Israel atacou repetidamente o Hamas com ataques aéreos. Em 2008 e 2014, também enviou tropas para Gaza. No dia 7 de outubro, centenas de homens armados do Hamas atravessaram a Faixa de Gaza para o sul de Israel, rompendo a cerca fortificada do perímetro, seguindo pelo mar e usando parapentes.Os homens armados mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, numa série de ataques a postos militares, kibutzim e a um festival de música, e levaram reféns para Gaza. headtopics.com

