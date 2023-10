O que é o Censo e para que serve

"conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação"Segundo o IBGE, o Censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. São coletadas informações para a definição de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais.

A partir dos dados do levantamento, é possível acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica e a evolução de outras características da população ao longo do tempo.

"Esse é o raio-X, o país do presente. Esse país do presente, que é apresentado agora para todos os brasileiros, vai ter agora uma carta náutica, uma bússola, para que possamos fazer políticas públicas eficientes, para que a iniciativa privada possa colocar investimentos no lugar certo, para gerar emprego e renda", disse em junho a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. headtopics.com

O Censo produz resultados que servem de parâmetro para saber quanto cada cidade receberá de repasse federal. E fornece informações para a distribuição orçamentária das pastas da Educação, Cultura, Saúde e Infraestrutura, baseadas no número e distribuição da população.O Censo é realizado no Brasil a cada 10 anos.

A pesquisa mais recente havia sido realizada em 2010. Portanto, a seguinte deveria ter ocorrido em 2020.A princípio, a pesquisa ocorreria em 2021, mas foi mais uma vez adiada por falta de recursos. Um dos pontos mais críticos em relação ao atraso do Censo é que toda a pesquisa é feita com uma única data de referência — o dia 1º de agosto de 2022 — para evitar contagens sobrepostas da população ou erros em outras informações, por exemplo. Mas à medida que o prazo para concluir a pesquisa se estendeu, aumentaram as chances de erro das respostas., o mesmo valor nominal previsto desde 2019, antes da pandemia. headtopics.com

