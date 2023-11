O que é a Bola de Ouro?

A cerimônia foi criada pela revista francesa France Football onde 200 jornalistas elegem os cinco jogadores que mais se destacaram na temporada entre uma lista com 30 nomes.

Cada responsável elabora um ranking, em que cada posição vale uma pontuação diferente. O atleta que terminar com mais pontos recebe o troféu da edição. A Bola de Ouro é um dos tres prêmios mais reconhecidos no mundo do futebol.A premiação será transmitida na TNT e na SporTv na próxima segunda-feira (30) às 15h45.

Adaptado na Europa, Vinicius Belotti cita experiência no futebol internacional e faz comparação com o BrasilFutebol Internacional

Onde assistir à entrega da Bola de Ouro?Premiação da revista France Football irá eleger o melhor jogador da temporada e será sediada em Paris, na França. Consulte Mais informação ⮕

O 'clube' que Haaland provavelmente entrará 'sem querer' na Bola de OuroArtilheiro do Manchester City disputa grande premiação na cerimônia desta segunda e tem Lionel Messi como grande concorrente Consulte Mais informação ⮕

VÍDEOS: Jornal Hoje de sexta-feira, 27 de outubro de 2023VÍDEOS: Jornal Hoje de sexta-feira, 27 de outubro de 2023 Consulte Mais informação ⮕

Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Premier LeagueClássico entre os gigantes ingleses será o primeiro da temporada 2023/24 Consulte Mais informação ⮕

Cambio de hora de octubre 2023: Cuándo llega el horario de invierno a EspañaEl ajuste de los relojes se lleva realizando en España de manera ininterrumpida desde 1974 con el pretexto de ahorrar energía. Desde 2018 la Comisión Europea lleva intentando poner punto y final a este cambio horario Consulte Mais informação ⮕

Quantas medalhas o Brasil ganhou na Ginástica no Pan 2023?A delegação de ginástica do Brasil teve mais uma campanha incrível nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023 Consulte Mais informação ⮕