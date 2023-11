O que deu errado no Starbucks no Brasil? Dona da marca pede recuperação judicial

-Foi, então, uma derrota dupla, nesse sentido, pois ninguém entra no delivery para pedir um café ou um sanduíche do Subway. E o grupo se endividou muito antes da pandemia para crescer pelo país. E, como a receita não avançou, a crise financeira foi se agravando - explica Kanter.

Para Percival Maricato, membro do conselho da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), de São Paulo, a operação da rede Starbucks é cara, já que as lojas geralmente ficam em shoppings ou prédios em locais considerados mais sofisticados. Embora os cafés tenham preço mais elevado que o tradicional "cafezinho", é preciso uma gestão muito precisa para que se chegue ao equilíbrio financeiro.

— A pessoa passa em frente e entra para comer. Trata-se de um cliente de oportunidade, que não é fiel. Já vi gente que faturava muito em restaurante de aeroporto quebrar — avalia. - As empresas em geral abandonaram as pesquisas de mercado e vem apostando em processos automatizados e não conseguem retratar com fidelidade as preferências dos consumidores e muito menos tendências. O rescaldo da pandemia e o juro básico alto exigem operações comerciais muito eficientes e eficazes para sobreviverem - afirma Carvalho.

- O público consumidor da holding é de classe média e classe alta, considerando os valores praticados na rede Starbucks e também no Eataly. E, em momento de insegurança econômica, as famílias tendem a cortar os gastos supérfluos, como os lanches e cafés em cafeterias gourmet e almoços e jantares em que são oferecidas o que se tornou costume de se intitular de alta gastronomia.

