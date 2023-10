O 'primo' do United que libera cachorro no estádio e joga 7ª divisão

Quem é o 'primo' do United que libera até cachorro no estádio, joga 7ª divisão e luta contra futebol moderno na InglaterraUnited of Manchester: o clube 'primo' do Manchester United que disputa a 7ª divisão e luta contra o futebol moderno (1:21)transmissão ao vivo pela ESPN no Star+

, fica o estádio de outro clube da cidade, muito mais modesto e menos conhecido. O Broadhurst Park não costuma ficar lotado nos jogos do United of Manchester, mesmo tendo capacidade para apenas 4,4 mil pessoas.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.A semelhança com o nome do Manchester United obviamente não é coincidência. Fundado em 2005, o United of Manchester nasceu da insatisfação de torcedores dos Diabos Vermelhos com o comando da família Glazer e com as mudanças no futebol inglês. headtopics.com

"Nós estávamos irritados com a forma que a televisão estava mudando os horários dos jogos por conta das transmissões de TV. Os torcedores mais fanáticos estavam tendo que acordar em horários ridículos pela manhã. O futebol deve ser jogado às 15h de sábado e às 19h45 de terça-feira", detalhou Desmond Gallagher, voluntário do clube.

Não era só o horário que dificultava: aumentos nos preços de ingressos, impossibilidade de tomar cerveja vendo o jogo (na Premier League, não é permitido levá-las para as arquibancadas), reclamações sobre quem ficava em pé e sobre os cantos da torcida também eram problemas. A criação de um novo clube foi a forma que os torcedores encontraram para protestar e se manter perto do futebol como conheciam. headtopics.com

