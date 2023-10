O plantão do Fufuca para não ser fritado pelo Centrão

O parlamentar tem recebido colegas em seu gabinete durante os dois turnos e ainda vem promovendo jantares com o mesmo objetivo.. Coincidência, ou não, após as posses de Sabino e Fufuca são praticamente nulas as reclamações sobre falta de articulação do governo junto às pastas do Turismo e Esporte.

Ana Moser era criticada por não receber deputados e senadores em seu gabinete. Ela foi substituída como forma de abrigar o PP de Arthur Lira e André Fufuca.

