O papel dos aliados no combate à LGBTfobia

Algumas pessoas podem encontrar dificuldades de compreender a melhor forma de oferecer apoio a uma pessoa LGBTI+. O mais importante nesse momento é lembrar que, se alguém se abre com você - seja de forma direta ou indireta - essa pessoa está lhe dizendo que você é alguém que ela valoriza e que deseja ser autêntica e honesta com você.

A empatia é um ingrediente-chave para construir relacionamentos genuínos e para promover a compreensão mútua. A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO DOS ALIADOS A ação dos aliados é um importante elemento no combate à LGBTfobia. Quando pessoas se unem para defender os direitos e a dignidade da comunidade LGBTI+, o progresso real ocorre.

