O nome que Flávio Bolsonaro acredita passar com mais ‘facilidade’ para o STF

, é o que passaria com mais facilidade no Senado. O indicado pelo presidente da República precisa ser aprovado pela Casa.O sentimento dos militares sobre a escolha de Flávio Dino para o STF

— O Bruno Dantas tem mais estrada em Brasília, se relaciona melhor. Não estou declarando voto em ninguém, só fazendo uma análise sobre os nomes que passariam no Senado. Acredito que o Bruno Dantas é o que teria mais facilidade — disse Flávio à coluna., para o STF, caso Lula o indique para a cadeira vaga com a aposentadoria de Rosa Weber.

Como informou a coluna, o senador fez uma análise sobre os cotados para STF ao coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado petista Marco Aurélio Carvalho. Flávio afirmou que o advogado-geral da União, headtopics.com

O recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STFO recado de Flávio Bolsonaro sobre a possível indicação de Jorge Messias no STF Consulte Mais informação ⮕

Indicados por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques e André Mendonça ampliam diálogo com o governo LulaMinistros se aproximam do Executivo sem deixar de lado posicionamentos caros ao bolsonarismo Consulte Mais informação ⮕

Lúcio Flávio responde se Abel pressiona Botafogo ao 'cravar título'Técnico do Botafogo, Lúcio Flávio respondeu sobre as declarações de Abel Ferreira sobre a briga pelo título do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Lúcio Flávio admite Botafogo abalado pós-derrota e minimiza tropeçoBotafogo perdeu chance de disparar na tabela do Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Planalto corre contra o tempo para aprovar agendas econômicas até o fim do anoPEC que limita poderes do STF, vetos do marco temporal e outras pautas ideológicas dificultam Consulte Mais informação ⮕

Moraes coloca em liberdade com tornozeleira influenciador que ameaçou Lula e ministros do STFO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), colocou em liberdade provisória o influenciador bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, Consulte Mais informação ⮕