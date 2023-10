O mea-culpa de Lula pela rejeição inédita do Senado ao indicado para a DPU

Indicado por Lula para comandar a DPU, Igor Roque foi sabatinado e aprovado pela CCJ do Senado no dia 11 de julho , o presidente fez nesta sexta-feira um quase mea-culpa sobre a derrota.

“O fato de eles não terem aprovado o Igor para a Defensoria Pública, possivelmente eu tenha culpa, porque eu estava hospitalizado, eu não pude conversar com ninguém a respeito dele, não pude sequer avaliar se ele fosse ser votado ou não. Sabe? Eu lamento profundamente.

“E quando a gente indica alguém, a gente avalia muito o momento da votação para saber se vai ser aprovado ou não. E tinha 74 votos no quórum, o nosso pessoal achou ia ser tranquilo e não foi tranquilo. Paciência. Eu vou ter que indicar um outro. E vou ter que ter mais cuidado de conversar com quem vota, que não sou eu, é o senador da República. Eu não vejo nisso um problema”, complementou. headtopics.com

Eram necessários pelo menos 41 votos para que a indicação fosse aprovada. A situação de Igor Roque já era tida como delicada desde o retorno do recesso parlamentar e a votação vinha sendo adiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele tentasse se viabilizar junto aos senadoresInterferência na Petrobras, reforma tributária mais frouxa e reunião do Copom balançam a bolsa

