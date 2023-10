O Leão quer rugir! Aposte R$100 e fature R$475 com Lucero e o Fortaleza na Sul-americana!

Valendo a taça da Copa Sul-americana, Fortaleza e LDU entram em campo no sábado (28), às 17h, no Estadio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai. Para o Leão do Pici, o maior capítulo da história do clube pode ser escrito na partida: o Fortaleza pode ser

Para isso, a ajuda de um argentino é muito importante. Juan Martín Lucero é um dos pilares da equipe de Vojvoda e tem 21 gols na temporada. Acredita que Lucero ajuda o Leão nessa missão? Se o Fortaleza vencer o jogo, Lucero marcar e a partida tiver mais de um gol, sua aposta de R$100 retorna R$475!

+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting A temporada 2022 foi uma virada de chave na carreira de Lucero. A temporada de 24 gols em 39 jogos pelo Colo-Colo foi a primeira com mais de 20 gols em solo sul-americano. Pelo Leão, em seu primeiro ano, Lucero repetiu a marca de duas dezenas e caminha para fazer a melhor temporada da carreira. headtopics.com

Pela Sul-americana, o atacante vive seca e não marca desde a fase de grupos. Chegou a hora de desencantar pela glória continental?+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting

Aos 105 anos, o Fortaleza se tornou, nos últimos cinco, um exemplo a ser seguido na gestão de futebol. Em ascensão, o Laion, como é conhecido pela sua apaixonada torcida, estreou, há um ano, em competições internacionais e já alcançou sua primeira final, tendo um histórico invejável. headtopics.com

Na campanha da Sula desta temporada, o Fortaleza passou por San Lorenzo, Palestino e Estudiantes de Mérida na primeira fase. No mata-mata, as vítimas foram Libertad, América-MG e Corinthians.

Consulte Mais informação:

Lance! »

A vez deles! Aposte R$100 e receba R$400 com vitórias de Palmeiras e Grêmio na rodada do BrasileirãoNeste sábado (28), às 19h, o Palmeiras recebe o Bahia, enquanto o Grêmio enfrenta o América-MG Consulte Mais informação ⮕

Artilheiros natos! Aposte R$100 e ganhe R$639 com Jesus, Kane e Suárez no sábado!Gol do trio faz você lucrar alto na Lance! Betting Consulte Mais informação ⮕

Vai ser jogão! Aposte R$100 e receba R$390 com combinada de Atlético-MG x Fluminense pelo BrasileirãoVitória do Galo e os dois times marcando gols fazem as odds dispararem na Lance! Betting. Não perca tempo! Consulte Mais informação ⮕

O pai tá on! Aposte R$100 e lucre R$375 com Cristiano Ronaldo e Al-Nassr no SauditãoUma vitória do Al-Nassr e Cristiano Ronaldo abrindo o placar no jogo contra o Al-Feiha faz as odds dispararem na Lance! Betting Consulte Mais informação ⮕

Oi, sumido! Aposte R$100 e fature R$273 com a combinada de sexta na NBA!Celtics e Kings recebem algozes nos playoffs da temporada passada Consulte Mais informação ⮕

Fogão nas alturas! Aposte R$100 e fature R$650 com o Botafogo contra o CuiabáLíder, o Glorioso só pensa na vitória e no possível título Consulte Mais informação ⮕