O álcool pode desidratar no calor?

O sol quente e os termômetros batendo recordes, como na atual onda de calor que afeta boa parte do país, combinam perfeitamente com uma cervejinha gelada, certo? Bom, para desapontamento dos amantes da bebida, essa pode não ser a melhor das estratégias para manter a hidratação. Na verdade, o resumo é que, apesar do saboroso frescor momentâneo, o álcool é conhecido por ser um poderoso diurético. Ou seja, ele intensifica a produção de urina e a perda de líquidos do nosso corpo.

Assim, associado ao aumento da transpiração provocada pelo sol escaldante, criamos uma receita perfeita para a desidratação: algo no mínimo indesejável nesse clima quente. Tecnicamente, dá para lembrar que o álcool, tanto de bebidas fermantadas como de destiladas, diminui a vasopressina, que é um famoso hormônio antidiurético (ADH

