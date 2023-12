António Farinha e Diego Garcia, sócios da Bain & Company, falam sobre o impacto dos investimentos no setor energético para o desenvolvimento do país. A discussão sobre transição energética está presente na mídia e nos debates de políticas públicas e é determinante para o futuro da humanidade.

Mas o que é transição energética e o que ela compreende? Para Dona Baíca, moradora de Jericoacoara (CE), a transição energética foi a chegada da rede elétrica à região: “Aqui não tinha energia, era tudo no escuro. Ia buscar lenha na cabeça, batia a roupa na lagoa”. Desde então, foi eleita várias vezes uma das melhores praias do planeta e o PIB per capita da região, que era de R$ 6 mil em 2010, passou a cerca de R$ 20 mil em 2020. A chegada da energia foi um evento transformacional que contribuiu para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Dentro do complexo mosaico da crise mundial do clima, o foco dos debates sobre transição energética está na descarbonização para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa





