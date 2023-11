O homem que nega ser o assassino de Arturo Ruiz

—Você me ouve bem, José Ignacio? —Não me chamo José Ignacio. —Você não é José Ignacio Fernández? —Não. —Todos os dados que temos dizem que é você. —Pergunte a quem lhe disse... José Ignacio Fernández Guaza nega ao telefone três vezes ser quem é. Ele rejeita categoricamente ser o ultradireitista que disparou dois tiros à queima-roupa que tiraram a vida do estudante granadino de 19 anos, Arturo Ruiz García, em 23 de janeiro de 1977

. O crime ocorreu no coração de Madri durante uma manifestação a favor da anistia dos presos políticos, na véspera do massacre dos advogados trabalhistas de Atocha. A Espanha estava então à beira de uma semana sangrenta de alta voltagem política, na qual milícias de extrema direita manobravam para sabotar a democracia. A fuga para o exterior do principal acusado do assassinato para evitar o julgamento, a prisão e uma condenação certa, e suas conexões com as forças de segurança do Estado alimentaram as sombras de um enigma que durou 46 anos. Após a insistência dos redatores, o homem que nega ao telefone ter o mesmo nome do assassino de Arturo Ruiz concorda, 10 minutos após a ligação, em se encontrar com o EL PAÍS. O encontro ocorre na porta da estação de trem de Ingeniero Maschwitz, uma tranquila cidade residencial de 15.000 habitantes de classe média e casas baixas a 45 quilômetros de Buenos Aires

:

ELPAİS_BRASİL: Los tres temas de la semana: tensión entre el PSOE y Junts, Aitana Bonmatí gana su primer Balón de Oro y el asesino impune de Arturo RuizEL PAÍS ha localizado esta semana en Buenos Aires al pistolero José Ignacio Fernández Guaza, autor de la muerte del estudiante Arturo Ruiz en 1977 en una protesta en el centro de Madrid que marcó la Transición española.

