O grande desafio! Aposte R$100 e ganhe R$345 com a vitória do Barcelona no El Clásico

É dia de El Clásico! Na briga pelo título do campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado (28), às 11h15 no Estádio Olímpico Lluís Companys. Invicto na temporada, o Barcelona de Xavi enfrenta seu primeiro grande desafio: o clássico contra o Real Madrid de Ancelotti. Separados por um ponto, os times estão atrás do líder Girona na classificação.

A temporada do Barcelona é ótima até aqui e a confiança está em dia para enfrentar um dos melhores times da Europa. A equipe comandada por Xavi está invicta na La Liga e 100% na Liga dos Campeões. Desde que chegou no Barcelona, Xavi leva vantagem contra Ancelotti nos clássicos: são quatro vitórias contra três, incluindo o 3x1 na final da Supercopa da Espanha de 2022. Uma nova vitória pode fazer o time de Xavi ficar apenas um ponto atrás do líder Girona.

No returno da La Liga 21/22, o Barcelona venceu o Real Madrid por 4x0 no Santiago Bernabeu.

O confronto entre Barcelona e Real Madrid apresenta o retrospecto equilibrado de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Os times se enfrentaram 254 vezes na história, com 102 vitórias do Barça e 100 do Real, além de 52 empates. Na última vez que se encontraram, os Merengues atropelaram e venceram por 4x0, pela semifinal da Copa do Rei.Na rodada passada, o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1x0, enquanto o Real Madrid empatou por 1x1 com o Sevilla.

