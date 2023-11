O fracasso do gradualismo na Argentina

Quando governou a Argentina, o ex-presidente Mauricio Macri prometeu um corte brusco de gastos, para equilibrar as contas públicas. Contudo, disputas com os governadores das províncias o impediram de cumprir sua promessa. O que resultou daí foi o gradualismo, com o governo reduzindo parcialmente e gradualmente suas despesas. A política se revelou um fracasso, porque não conseguiu conter a inflação e fizeram com que os juros subissem. Mas a chance de um novo gradualismo acontecer é mínima.

Vai ser algo diferente do que fez Macri. Essa é uma grande certeza. Será assim porque a situação não permite um gradualismo em matéria de ajuste fiscal. Em 2015, Macri ainda tinha condições de contrair dívidas. Por dois anos, ele financiou o déficit fiscal com dívida. Isso levou a uma crise financeira em 2018. Foi depois disso que começou um ajuste. Esse ajuste é que levou à derrota de Macri na eleição de 2019





