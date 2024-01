O fenômeno do Booktok e o poder de impulsionar vendas de livros

O Booktok ganhou força em meados de 2020, durante a pandemia do covid-19, e conseguiu fazer com que livros desconhecidos e “esquecidos” pelos leitores se tornassem best-sellers. Embora o fenômeno de indicar livros nas plataformas digitais não seja necessariamente novo, visto que os booktubers (pessoas que indicam livros no Youtube) surgiram anteriormente ao TikTok, a novidade desta última está no formato dos vídeos mais curtos, usos de hashtags específicas.

A tag #Booktok, que acumula mais de 28,3 milhões de conteúdos publicados no TikTok, é um fenômeno de comentar e compartilhar resenhas, indicações, críticas e “trends” literárias na plataforma. Os vídeos encantam a comunidade apaixonada por literatura, lugar no qual as pessoas buscam e trocam indicações de qual livro ler. Fenômeno Colleen Hoover Com isso, o público predominantemente jovem e a presença dos algoritmos que também entregam os conteúdos para usuários que não são seus seguidores, apoiado nos gostos dos consumidores, fazem com que livros sejam catapultados para fenômenos de venda





