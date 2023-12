O fenômeno do agronejo: a mistura de ritmos que conquistou o Brasil

O agronejo, termo resultante da fusão entre 'agro' - em referência ao meio rural - e 'sertanejo', é um gênero musical brasileiro que mistura os tradicionais acordes sertanejos com ritmos dançantes, como pop, funk e eletrônico. O fenômeno explodiu nas paradas musicais brasileiras no início de 2020, cativando públicos de todas as idades.

De acordo com dados do Google Trends, as buscas pelo estilo começaram a tomar forma em 2019, mas foi a partir do ano seguinte que o interesse no país pelo ritmo aumentou consideravelmente. Isso porque, com a ajuda das redes sociais, o estilo ganhou força durante a pandemia de covid-19.O momento de maior interesse dos brasileiros pelo estilo musical foi em novembro deste ano, conforme a plataforma. O mês foi recheado de grandes festivais sertanejos pelo país, que colocaram em evidência nomes do agronejo, como Ana Castela e Luan Pereira. Na época, os artistas também ocupavam os tops de músicas mais ouvidas em plataformas de streaming. Alé disso, Castela foi a artista mais ouvida no Brasil pelo Spotify em 202





