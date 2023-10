O envolvimento de marido de Gabriela Prioli com Britney Spears

, lançada esta semana. “Fiquei surpreso com a citação. Foi uma fase bacana, mas já passou”, disse ele, que é casado com a apresentadora, por meio da assessoria ao Gshow. A cantora relata no livro que teve um breve affair com um brasileiro que trabalhava como modelo e morava no exterior, no início dos anos 2000. O livro menciona ainda que os dois teriam se conhecido em uma festa, em uma roda de modelos, em que algumas pessoas fumavam maconha.

