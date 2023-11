O efeito colateral da morte de Matthew Perry na audiência da HBO Max

Rembrandts, foi composta especialmente para o programa de TV. Ao contrário da série de TV, a banda, formada por Danny Wilde, Phil Solem e Pat Mastelotto, não fez tanto sucesso. A música só foi lançada oficialmente em 1995, um ano depois da estreia do programa, no álbum, como faixa extra. Na ocasião, a faixa atingiu o 17º lugar da Hot 100 da Billboard e o disco alcançou a 23º posição da Billboard 200.

Matthew Perry foi encontrado morto em casa em 28 de outubro por volta das 16 horas, quando sua assistente voltou para o local após realizar tarefas a pedido do chefe., Matthew estava sozinho em casa e entrou na água pouco antes do seu colapso. A investigação na residência não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos.

