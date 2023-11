O cipoal tributário brasileiro ajudou este negócio a captar US$ 1,5 milhão com investidores

Partindo da premissa de que a dor de um pode ser a oportunidade do outro, os empreendedores Pedro Caratori e Mateus Waga viram um bom negócio no uso de tecnologia para facilitar o pagamento de impostos.

Não raro esses dados estão espalhados numa porção de softwares de gestão dessas empresas — e, apartados, acabam tendo pouca serventia para dar uma visão completa do que é pago ao Fisco. Ou seja, as condições de ela pagar a quantia justa e num tempo adequado de modo a preservar o fluxo de caixa.Antes do aporte, o modelo de negócios da Simplex passou por um teste importante em razão da seleção da empresa para o attix, programa de inovação do Mattos Filho, um dos principais escritórios de advocacia do país.

Por lá, Waga teve um momento digno de Isaac Newton ao compreender uma das principais leis da Física, a da gravidade, depois de ver uma maçã caindo em sua cabeça. "Por que não levar a mesma filosofia de economia de recursos para outros universos, como o do planejamento financeiro e tributário", diz Waga.Uma vez plugado ao cliente, o algoritmo da Simplex realiza um diagnóstico das estratégias (e das restrições) de cada companhia, e assim, indica a estrutura de capital mais adequada para cada subsidiária de um grupo econômico.

Nos próximos meses, a empresa deve tirar do papel dois algoritmos focados na otimização financeira e tributária.

