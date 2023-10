O “cessar-fogo” não cessa o terror

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, criticou nesta quinta-feira, 26, a resolução discutida na organização que pede cessar-fogo imediato de Israel.

“Israel foi atacado e continua sendo atacado no sul pelo Hamas e no norte pelo Hezbollah. Cessar-fogo significa dar tempo para o Hamas reabastecer suas munições para que eles possam atacar de novo”,que seu país não está em guerra contra os palestinos, mas contra o grupo terrorista Hamas.Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem.

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Na ONU, embaixador de Israel condena resolução que pede cessar-fogoDurante assembleia-geral extraordinária das Nações Unidas, Gilad Erdan reafirmou que seu país não está em guerra contra... Consulte Mais informação ⮕

Israel promete mais ataques contra Gaza enquanto apelos por cessar-fogo dividem ONUAtaques israelenses mataram milhares de pessoas na Faixa de Gaza; Assembleia-Geral das Nações Unidas analisará texto sobre o conflito Consulte Mais informação ⮕

Israel conduz 2ª noite de ataques terrestres contra Gaza enquanto apelos por cessar-fogo dividem ONU'Ataque direcionado' israelense levou veículos blindados até a faixa para destruir infraestrutura do Hamas, segundo as FDI; Assembleia-Geral das Nações Unidas analisará texto sobre o conflito Consulte Mais informação ⮕

Podcast: Problema é o mundo, não a ONU, diz embaixador sobre guerra Israel-HamasOuça a análise dos principais fatos da semana no noticiário internacional Consulte Mais informação ⮕

Embaixador de Israel mostra na ONU vídeo de decapitação pelo HamasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Israel destruiu mais de 40% das casas em Gaza, diz embaixador palestino na ONURiyad Mansour criticou as falas do ministro das Relações Exteriores de Israel e disse que o país acredita que o direito internacional deve valer para todos, menos para si Consulte Mais informação ⮕