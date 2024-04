O Castelo de Balmoral, residência da rainha Elizabeth II, será aberto ao público

En 1853, a rainha Victoria do Reino Unido se mudou de Londres para as Terras Altas da Escócia para colocar a primeira pedra do Castelo de Balmoral (ainda visível na fachada oeste do edifício). 'Tudo parece respirar liberdade e paz, fazendo você esquecer do mundo e de sua triste desordem', escreveu em seu diário naquele dia de setembro. 169 anos depois, sua tataraneta, a rainha Elizabeth II, faleceu aos 96 anos nos aposentos do castelo (seu favorito).

Agora, pela primeira vez em sua história, é possível visitá-lo. O rei Charles III do Reino Unido decidiu abrir suas portas ao público em geral a partir de julho de 2024, logo antes de chegar com a rainha Camilla para passar suas férias de verão. Mas serão poucos os sortudos que conseguirão ingressos para visitar os aposentos da residência

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Castelo onde Rainha Elizabeth morreu terá quartos abertos para visitaçãoAposentos privados do Castelo de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth II faleceu em 2022, poderão ser visitados junto de guias durante o verão no Reino Unido

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

UFPR revoga títulos de doutores 'honoris causa' de Castelo Branco, Costa e Silva e GeiselA Universidade Federal do Paraná (UFPR) informou nesta segunda-feira, 1º, ter revogado os títulos de doutores 'honoris causa' dos ex-presidentes do período militar Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva e Ernesto Geisel.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

UFPR revoga títulos de doutores 'honoris causa' de Castelo Branco, Costa e Silva e GeiselAto ocorreu um dia depois de o golpe de 1964 completar seis décadas

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Mulheres são presas com armas no Monte Castelo, em Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Literatura, vino y naturaleza: siguiendo a Miguel Torga, Eça de Queiroz y Castelo Branco en PortugalUna tierra privilegiada para el cultivo de las vides también favoreció la inspiración para el gran cultivo de las letras portuguesas. Un viaje del Alto Duero a Oporto para descubrirlo

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Anistia é castelo que Bolsonaro construiu no ar, revela DatafolhaBolsonaro se esforça para adiar sua insignificância sempre para amanhã. O diabo é que, em relação a certos temas, sua irrelevância chega sempre ontem. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a tese do capitão segundo a qual convém 'passar uma borracha

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »