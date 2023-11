O caminho do empoderamento feminino cresce pelo empreendimento

A advogada e música Bárbara Mendes, de 50 anos, enfrentou um duplo abalo há cerca de dez anos: ao mesmo tempo que se separou do marido americano, passou de sócia para única dona do restaurante Bangalô, na— Entrei de sócia meio que para dar uma assessoria, porque sou formada em Direito, e ele não falava português — recorda.

Especialistas explicam que a constituição familiar brasileira, que envolve muitas mães solo, e a comodidade do home office estão entre os atrativos que levam as mulheres, por interesse ou necessidade, a empreender.

— Fiquei três anos trabalhando umas 18 horas por dia. A minha grande força motriz naquele momento foi o “tem que fazer”. Eu não tinha escolha, aquilo tinha que dar certo. Então de certa forma isso serviu como um empurrão e me ajudou a não me sentir culpada ou magoada por estar fazendo aquilo — lembra. headtopics.com

A atuação “multitarefas” atribuída às mulheres é vista como um dos traços que as levam a colocar de pé um negócio enquanto conciliam atividades do cotidiano, como cuidar dos filhos e realizar atividades domésticas. Em outra frente, a busca por capacitação é maior entre as mulheres, como explica a gerente de Conhecimento e Competitividade do Sebrae Rio, Margareth Carvalho.

— Meu maior desafio era fazer com que a equipe me respeitasse. Eu percebi que como mulher trabalhando em um bar, na noite, em um meio que é visto como masculino, e eu sendo cantora, as pessoas não me respeitavam — relata a empresária, que disse ter sido necessário “trabalhar dez vezes mais que todos eles” para que percebessem que ela daria conta do recado. headtopics.com

— Quando eu estava casada, eu não tinha noção de que ele não tinha a menor noção de administração. Ele era bom em montar cardápio, treinar, fazer logística, mas restaurante não é só isso. Percebi que meu ex-marido, por ser estrangeiro, não tinha entendimento de certas coisas, não tinha noção das leis trabalhistas. Ele não trabalhava com planilha — afirma.

