O ‘argumento’ de Bolsonaro contra a reforma tributária: ‘Veio do PT’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta sexta-feira 27 a proposta de reforma tributária em tramitação no Senado. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com 328 votos favoráveis, em julho. Durante um evento em Goiânia, o 'argumento' utilizado por Bolsonaro para atacar o projeto envolveu unicamente a participação do PT na discussão. 'Tudo que vem do PT você tem que desconfiar.

Só tem incompetente e bandido. Pode esperar o que dessa turma?', declarou. 'Se não conseguiu entender, é do PT, vote não. PT encaminha 'não', vote sim. A chance de você errar é zero.' Apesar da alegação do ex-capitão, a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária não 'veio do PT'.

