O adeus a Matthew Perry: amigos se despedem do astro de Friends

neste final de semana. Chandler foi encontrado morto na banheira de sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Parceiros de elenco se manifestaram e lamentaram a perda. Maggie Wheeler, que participou da série como Janice, escreveu: “Que perda. O mundo sentirá sua falta, Matthew Perry. A alegria que você trouxe a tantos em sua vida muito curta continuará viva. Eu me sinto muito abençoada por cada momento criativo que compartilhamos.”.

Paul Rudd, conhecido pelo papel do Homem Formiga nos filmes da Marvel, contracenou com o ator por dois anos em Friends com o personagem Mike Hannigan, registrou: “Palavras não podem expressar o quanto estou triste ao saber do falecimento de Matthew. Sentiremos muita falta de você, querido.”. headtopics.com

A atriz Selma Blair que também participou de episódios falou sobre a dor da perda: “Meu mais antigo amigo. Todos nós amamos Matthew Perry, e eu especificamente amei. Todos os dias. Eu o amei incondicionalmente. E ele me amou. Estou devastada. De coração partido. Bons sonhos, Matty. Bons sonhos.”

Morgan Fairchild, que viveu Nora Bing, a mãe do personagem: “Estou de coração partido com a morte precoce do meu filho’, Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é chocante. Estou mandando amor e condolências aos seus amigos e família, especialmente seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em ‘Flamingo Road” e ‘Falcon Crest’. Descanse em paz.”. headtopics.com

Outros famosos como a atriz Viola Davis também prestaram homenagens. No comentário, Davis cita a autobiografia do ator que ajudou muitas pessoas ao falar de sua luta para deixar as drogas. “Isto é devastador. Seu livro mudou tantas pessoas próximas ao meu coração. As pessoas que ninguém vê e a maioria descarta. Foi um presente. Além da alegria que você trouxe a muitos, seu coração reinou supremo. Descanse bem.

