Nunes pode sancionar PL que permite vender ‘naming rights’ de escolas e UBS

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, na quinta-feira 26, um projeto de lei para autorizar a prefeitura a vender os naming rights, ou seja, o direito de nomear prédios e outros locais públicos. Se o projeto for sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), no nome de espaços como escolas, Unidades Básicas de Saúde e hospitais poderão ser incluídas marcas de empresas.

De autoria da vereadora Cris Monteiro (Novo), o PL determina que a venda dos nomes dos equipamentos deverá acontecer mediante licitação, por um prazo previsto em edital. A principal justificativa é a arrecadação. No entanto, ainda não há estimativa de quanto a ação pode gerar em receita para a prefeitura.

