‘Nunca vi algo semelhante’, diz diretor de agência da ONU para palestinos

por um cessar-fogo na Faixa de Gaza nesta quarta-feira, 1, em nome de funcionários da organização que atuam na região, em função da grave crise humanitária. Ele acrescentou que membros da UNRWA em Gaza detalharam a situação crítica no território sitiado, e apontou para a falta de combustível como um dos principais problemas.

As declarações surgem um dia depois que o diretor do escritório em Nova York do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Craig Mokhiber, pediu demissão pelo que chamou de “genocídio” cometido por Israel na Faixa de Gaza.

Ainda nesta quarta-feira o Ministro das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, manifestou que ficou “horrorizado” com o elevado número de vítimas do bombardeio israelense a um campo de refugiados na Faixa de Gaza na véspera, e pediu que os dois lados do conflito respeitem as regras internacionais de guerra.

“As leis da guerra e da humanidade devem ser sempre aplicadas, inclusive quando se trata de assistência humanitária”, completou Borrell.O ataque ao qual ele se refere aconteceu na última terça-feira 31 em uma investida aérea israelense no campo de refugiados de Jabalia, na região norte do enclave, e teria matado pelo menos 50 e ferido outros 150 palestinos, segundo o Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelos terroristas do Hamas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: ‘Estamos nos primeiros anos desse bombardeio de imagens’, diz o antropólogo Philippe DescolaNo livro “As formas do visível: uma antropologia da figuração”, o intelectual francês discute a atual enxurrada de imagens no cotidiano

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Para Amorim, Brasil atua pelas vítimas da guerra e pela própria defesa da ONUSegundo o assessor especial da Presidência, chanceler Mauro Vieira está numa tentativa 'heroica' ao tentar aprovar uma resolução sobre a Guerra de Israel no Conselho de Segurança

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Para Celso Amorim, ONU está enfraquecida e preocupaAo falar da crise no Oriente Médio entre palestinos e israelenses, assessor especial da Presidência afirma que foram raras as vezes em que viu uma situação tão grave no mundo

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Permanência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU é incerta; presidência termina na terçaPaís comandou principal órgão das Nações Unidas durante o mês de outubro, mas não deve permanecer no colegiado depois de dezembro

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: China deve ter boa condução à frente do Conselho de Segurança da ONU, diz especialistaÀ CNN Rádio, José Augusto Fontoura Costa disse que a diplomacia chinesa, que substituirá o Brasil, é “sólida”

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Chefe da ONU alerta sobre o derretimento acelerado de geleirasNepal perdeu quase um terço de suas geleiras em pouco mais de trinta anos. Antártica e Groenlândia também perdem bilhões de toneladas de massa de gelo por ano.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕