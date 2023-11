Novos lançamentos de séries e filmes para maratonar neste final de semana

Final de semana chegando, feriado na segunda-feira (20) e ainda não tem planos? Calma: tem uma série de lançamentos de séries e filmes que entraram nos principais serviços de streaming nos últimos dias que são ótimos para você maratonar neste final de semana. A CNN preparou uma lista dos seriados e longas que chegaram nas plataformas como Netlifx , Prime Video, Apple TV e HBO Max.

Tem títulos para todos os gostos, além da última temporada de uma das séries mais comentadas da Netflix - e com três dias em casa, dá até para assistir desde o início. Confira a lista de novas séries e filmes que chegaram no streaming para maratonar neste final de semana: "The Crown" (Netflix) Dividida em duas partes, a temporada final focará no drama da princesa Diana (interpretada por Elizabeth Debicki) com a família real, além de retratar seu relacionamento com Dodi Al Fayed. A princesa carismática deslumbra o público em suas últimas semanas de vida - e a série aborda o fatídico passeio de carro que resultou na morte de um dos ícones mais amados da realeza britânic





