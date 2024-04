Novos jogos chegarão ao Xbox Game Pass em abril

O catálogo do Xbox Game Pass não para de crescer, trazendo uma enxurrada de novas aventuras todos os meses para os assinantes. E por falar em expansão, a Microsoft revelou, nesta terça-feira (02), os jogos que chegarão ao serviço de assinatura em abril.

Leia também: Diablo IV já está disponível no Xbox Game Pass; veja como jogar!Vale lembrar que em março o serviço recebeu diversos títulos de peso, como MLB The Show 24, o game de terror The Quarry, Evil West, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Ark: Survival Ascended e o aguardado Diablo IV.Agora, o Xbox Game Pass se prepara para receber Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, LEGO 2K Drive, EA Sports PGA Tour e muitos outros games em abri

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Tec_Mundo / 🏆 1. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Steam oferece sete jogos grátis e Xbox Game Pass recebe 7 novos jogos em abrilA Steam está com novidades: sete jogos grátis acabaram de chegar na plataforma. Tem opções para todos os gostos, desde aventuras imersivas até puzzles que vão desafiar sua mente. Essa é a hora de adicionar alguns games à sua coleção sem gastar nada. Confira esses lançamentos e aproveite para jogar algo novo hoje mesmo! Limb From Limb é um game de estratégia e sorte onde o objetivo é sobreviver em um ambiente hostil, arriscando partes do corpo em um jogo de cartas contra uma criatura monstruosa. A aventura se desenrola em um tabuleiro cheio de eventos aleatórios, no qual cada decisão pode levar à perda de um dedo. Com dez itens únicos disponíveis, que influenciam o desenrolar da partida, a escolha estratégica é fundamental para escapar dos perigos que se escondem no hospital e vencer o jogo

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Entenda a polêmica sobre o game Diablo IV, disponível agora no Game PassNovo título da popular franquia de RPG é tecnicamente impressionante, mas algumas decisões dos desenvolvedores revoltaram os fãs

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Microsoft irá encerrar suporte para apps do Android no Windows 11 em 2025Novos usuários já não podem mais baixar ou instalar novos aplicativos usando a Amazon Appstore

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Xbox Game Pass receberá Diablo IV e outros jogos de peso! veja a listaA Microsoft revelou a lista de jogos que chegarão na reta final de março ao Xbox Game Pass, incluindo Diablo IV e outros títulos de peso; confira!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Xbox Game Pass recebe ótimo jogo de terror no PC, consoles e Nuvem! Conheça The QuarryThe Quarry já está disponível para todos os membros do Xbox Game Pass baixarem! Conheça o jogo de terror da Supermassive Games!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

8 melhores jogos de luta grátis de tela dividida de PC, PlayStation e XboxExplore uma nova era de diversão em tela dividida com nossa seleção de jogos de luta gratuitos!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »