Novo teto de financiamento para Medicina e vazamento de prova do Enem 2023

Assim como anunciado por Camilo Santana, o novo teto de financiamento para Medicina será válido tanto para quem já está na graduação, quanto para futuros alunos. O Ministério da Educação, Camilo Santana, afastou a possibilidade de anular o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, após o vazamento de uma página da prova. Em coletiva realizada na noite deste domingo, 5, o ministro destacou que o caso ocorreu após o início das provas.

Segundo ele, a Polícia Federal fez duas diligências --uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal-- após o vazamento de imagem da prova do Enem 2023 nas redes sociais. (*Texto em atualização)Inep aponta erro de candidato e informa que não mudará local de prova do EnemTwo and Half Men 2.0 está chegando: 12 anos após a demissão de Charlie Sheen, nova série de Chuck Lorre tem data de estrei

TERRANOTİCİASBR: Suposta imagem da prova do Enem 2023 circula na web; Inep aciona Polícia FederalUma imagem supostamente da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 circula nas redes ...

EXAME: Gabarito extraoficial do Enem 2023: Veja sites que realizam a correção da provaPara os estudantes que querem conferir o seu desempenho antes do gabarito oficial, plataformas de ensino especializadas vão realizar a correção da prova e apontar as prováveis respostas corretas

JORNALOGLOBO: Enem 2023: Polícia Federal investiga suposto vazamento de prova que circula nas redes sociaisA página exibe o tema da redação, que 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil'

JORNALEXTRA: Enem 2023: Polícia Federal investiga suposto vazamento de prova que circula nas redes sociaisA página exibe o tema da redação, que este ano é 'Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil'

JORNALODİA: Enem 2023: candidatos de SP relatam mais de 1h30 no transporte até local de provaInício estava marcado para às 13h30, com exames de linguagens, ciências humanas, além da redação

JORNALOGLOBO: Cobertura ao vivo do Enem 2023: Prova começa a ser aplicada em todo o Brasil; acompanheFique informado e veja toda a movimentação para o exame, em tempo real

