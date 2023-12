Novo presidente da Argentina faz discurso de posse

Novo presidente da Argentina disse que país vive uma situação de emergência, e que a única saída será uma política de choque e um forte ajuste fiscal. Novo presidente da Argentina, Javier Milei, discursa após juramento durante sua cerimônia de posse fora do Congresso em Buenos Aires — Foto: Luis ROBAYO / AFP fez seu primeiro discurso como presidente e afirmou que 'hoje encerramos uma longa e triste história de decadência e declínio, e começamos a reconstrução de nosso país'.

Milei acusou seus antecessores de terem 'arruinado nossas vidas', e afirmou que as eleições são um divisor de águas em nossa História, como foi o muro de Berlim. Declarou o novo presidente argentino, que em seu primeiro pronunciamento ao país como chefe de Estado reiterou elementos importantes de suas falas como candidato, entre eles a defesa de uma política econômica liberal e o combate ao que Milei chama de 'casta política'





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Quem é Javier Milei: novo presidente da ArgentinaO economista ultraliberal Javier Milei venceu a eleição presidencial na Argentina neste domingo (19). Candidato de oposição, ele foi eleito com 55,95% dos votos na disputa contra o governista peronista Sergio Massa (44,04%). Aos 52 anos, Milei será o 52º presidente do país e terá que enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos, dois quintos da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial. Desafios agravados por uma dívida externa bilionária e pela falta de reservas internacionais. A Argentina, segunda economia da América do Sul e um dos principais exportadores de grãos da região, passa ainda por uma seca histórica neste ano, que atingiu a última safra de milho, soja e trigo, derrubou a produção agropecuária e levou à morte de milhares de cabeças de gado.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Javier Milei, novo presidente da Argentina, tem passado como jogador de futebolO novo presidente da Argentina Javier Milei tem um passado de jogador de futebol. Ainda antes de ingressar na política, Milei foi goleiro do Chacarita Juniors. A carreira de Milei debaixo das traves foi apenas em categorias de base do Chacarita Juniors, clube da região de Chacarita, em Buenos Aires, e que joga a segunda divisão do campeonato nacional atualmente.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é Javier Milei: novo presidente da ArgentinaO presidente eleito da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta segunda-feira (20) que levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação de seu país, na casa dos 140% anuais. Em entrevista à rádio argentina "Continental", a primeira sobre seu futuro governo após ser eleito no domingo (19), Milei confirmou também que levará adiante o plano para fechar o Banco Central e dolarizar a economia, duas das principais e mais polêmicas propostas de sua campanha.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Javier Milei será empossado como novo presidente da ArgentinaO controverso Javier Milei será empossado neste domingo (10.dez) como novo presidente da Argentina. Vencedor das eleições realizadas em novembro, depois de superar no segundo turno o candidato do atual governo, Sergio Massa, ministro da Economia de Alberto Fernandez, Milei chega ao poder como um personagem repleto de peculiaridades e promete mudanças radicais na economia e na administração pública argentina. Milei transforma ainda a Argentina como um importante polo de concentração da extrema-direita mundial. Sua vitória nas eleições presidenciais foi muito celebrada por dois nomes a quem Milei sempre esteve muito alinhado: os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos. Bolsonaro chegou nesta 5ª feira (07.nov) a Buenos Aires e já se encontrou com o novo presidente argentino. Junto com ele foi uma comitiva de políticos e autoridades brasileiras, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Incerteza e disparada nos preços precedem a posse de Javier Milei na ArgentinaAlimentos, bebidas, produtos de origem animal e vegetal, gasolina e outros itens essenciais sofreram altas acima da média, incluindo reajustes de mais de 50% em alguns casos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Javier Milei toma posse como presidente da ArgentinaO economista Javier Milei toma posse como presidente da Argentina neste domingo (10), após ter vencido o candidato governista Sergio Massa nas eleições deste ano. Autodenominado libertário, Milei chegou à Presidência com propostas polêmicas — algumas consideradas radicais –, como o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia do país.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »