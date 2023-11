Novo jogo grátis Hawked chega para competir com Fortnite

Um novo jogo grátis está chegando em breve no PC para bater de frente com Fortnite. Trata-se de Hawked, um título free-to-play da desenvolvedora My Games que será lançado em acesso antecipado no dia 30 de novembro na Steam. É inegável que o visual do game lembra Fortnite, com seus gráficos recheados de cores e filtros de chel shading. No entanto, não se engane: a jogabilidade de Hawked é bem diferente do battle royale da Epic Games.

Novo jogo brasileiro baratinho mistura fazendinha com terror! Conheça O Voxel teve a oportunidade de testar o jogo antecipadamente e traz, a seguir, mais detalhes sobre o jogo grátis. Confira. Hawked é um jogo grátis que está chegando em breve no PC. Gameplay de Hawked Enquanto os gráficos de Hawked lembram Fortnite, o jogo possui diferenças significativas de gameplay. O novo título grátis que está chegando na Steam se passa em um mapa aberto com exploração, puzzles e mecânicas de extraçã





