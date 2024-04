Novo governo de Portugal toma posse após vitória da coligação de centro-direita

O governo do primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, tomou posse nesta terça-feira, 2, após vitória estreita da Aliança Democrática (AD), coligação de centro-direita, nas eleições de 10 de março. Na ida às urnas, o Partido Social Democrata (PSD), liderado por Montenegro, arrematou 29% dos votos e 79 deputados. O Partido Socialista (PS), seu rival e líder do governo desde 2015, ficou com 28% dos votos e 77 assentos.

'Eu afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas', disse Montenegro em juramento.Sem maioria absoluta (que requer 116 das 230 cadeiras no parlamento), o presidente do PSD governará a partir de negociações com as outras legendas, tendo recusado qualquer forma de aproximação com o partido ultradireitista Chega, considerado racista e xenofóbico por Montenegr

