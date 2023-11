Novo entra na disputa pela prefeitura de São Paulo

A secretária-geral do Diretório Nacional da sigla, Marina Helena, foi designada pelo presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, para disputar o pleito, foi designada pelo presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, para disputar o pleito.

“Marina é um dos quadros mais completos do partido. Tem qualificação de sobra e conhecimento aprofundado em todos os temas que dizem respeito à cidade de São Paulo e ao Brasil. E tem, acima de tudo, um poder liderança fora do comum”. Marina é a primeira suplente para deputada federal por SP e foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia a convite do Ministro Paulo Guedes em 2019.

