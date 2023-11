Novo bombardeio israelense contra campo de refugiados em Gaza, denunciam socorristas palestinos

As imagens obtidas pela AFP mostram danos significativos na área, mas não é possível confirmar de imediato o número de vítimas.Antes do Copom, taxas de juros recuam com curva dos Treasuries e Powell ‘dovish’

REVİSTAISTOE: Exército de Israel avança entre ruínas em Gaza e Netanyahu descarta cessar-fogoAs tropas israelenses avançaram nesta terça-feira (31) com tanques e buldôzeres dentro da Faixa de Gaza entre os escombros dos edifícios bombardeados, ao

VALORECONOMİCO: Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

REVİSTAISTOE: Gaza tem primeiras evacuações em dia de novo bombardeio a campo de refugiadosDezenas de feridos e centenas de estrangeiros saíram, nesta quarta-feira (1º), de Gaza rumo ao Egito, na primeira evacuação desde o início da ofensiva

CNNBRASİL: Faixa de Gaza sofre novo apagão nos serviços de internet e comunicação, dizem empresasA Palestine Telecommunications disse que houve 'corte de rotas internacionais que antes haviam sido reconectadas” nesta quarta-feira (1º)

VEJA: Hamas diz que Israel fez novo ataque a campo de refugiados em GazaNúmero de vítimas do bombardeio desta quarta-feira, 1, não foi divulgado imediatamente; Na véspera, 50 pessoas morreram

JORNALODİA: Faixa de Gaza tem novo corte nos serviços de internet e telefoniaA situação já havia acontecido na última sexta-feira (27)

