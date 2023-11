Novembro começou, e com ele inúmeras promoções no varejo. Por um lado, a antecipação da Black Friday transforma todo o mês em oportunidade de comprar com desconto. Além disso, principalmente as empresas chinesas replicam aqui uma tradição de lá: o "11.11", campanha que comemora o Dia do Solteiro na China com descontos no varejo.— Novembro será o mês com mais benefícios da história para os usuários do app.

Vamos concentrar muitos benefícios como milhões em cupons de descontos, vouchers de frete grátis e os melhores preços do ano, além de proporcionar muita diversão no app, incluindo transmissões de Shopee Lives e um show com a Wanessa Camargo — conta Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee. Piringer admite que o 11.11 é a maior campanha do ano da Shopee, em termos de volume. Na AliExpress, também. Muitas ofertas acabam no 11.11 e não voltam para a Black Friday, adianta Briza Bueno, diretora de Marketing da empresa: — Desde 2009, quando foi criado pelo Grupo Alibaba, o '11.11' é a principal data de compras do mundo, chegando a ser quase 10 vezes maior que a Black Friday nos Estados Unidos. Para nossa operação aqui no Brasil não é diferente. No período de esquenta do 11.11, que vai de 1 a 10 de novembro, todos os dias às 11h11 teremos ofertas selecionadas a R$11,11 com estoque limitado na categoria “Do Brasil”. Será o melhor período para garantir esses iten

