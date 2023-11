Novas explosões são registradas em Gaza, segundo agência

As explosões foram vistas por volta das 3h08, horário de Israel (cinco horas a mais que no Brasil), com estrondos fortes e chamas brilhantes capturadas na filmagem. No entanto, estava escuro demais para determinar se havia algum projétil no local. As Forças de Defesa de Israel (FDI) ainda não comentaram as explosões. VÍDEO - Embaixada de Israel exibe vídeos de ataques do Hamas https://www.youtube.

Número de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza sobe para 240, diz Defesa de IsraelIsrael realizou o primeiro resgate na segunda (30); Ori Megidish, uma militar israelense, foi sequestrada pelo grupo radical islâmico

Vídeo mostra reencontro de primeira refém do Hamas resgatada com a famíliaSoldado Ori Megidish foi encontrada pelas forças israelenses durante operação em Gaza

Israel atinge túneis do Hamas com aumento da ofensiva terrestreNorte de Gaza, incluindo a Cidade de Gaza, é o foco da atividade militar de Israel

Comandante do Hamas que coordenou ataque a kibutz está morto, diz IsraelForças de Defesa do país afirmaram nesta terça-feira (31) que jatos atingiram Nasim Abu Ajina

Israel cobra visita da Cruz Vermelha aos reféns em GazaSegundo as Forças de Defesa de Israel, o Hamas mantém pelo menos 240 reféns na Faixa de Gaza

300 alvos foram atingidos no último dia, diz Exército de IsraelSegundo as Forças de Defesa israelenses, as tropas mataram "numerosos" terroristas do Hamas durante operações terrestres na Faixa de Gaza

