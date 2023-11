Novak Djokovic, el ingeniero del calendario

A buen seguro que contribuye a su felicidad el último registro alcanzado, puesto que el partido disputado este miércoles –1.289 en los 20 años que ha peleado en la ATP– le permite adelantar a Rafael Nadal, ahora uno por detrás. No parece haber freno ni edades para Nole, de nuevo excelente en la gestión. En 2023 ha participado en 11 torneos, además de la fase de grupos de la Copa Davis, de los que ha ganado cinco; esto es, casi la mitad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: 'Confundido' e mais: como foi participação de Djokovic na 'Bola de Ouro'Novak Djokovic foi um dos convidados ilustres da premiação da 'Bola de Ouro', em Paris

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Dimitrov vence batalha de 3h e elimina Medvedev de ParisBúlgaro passou pelo terceiro do mundo e está nas oitavas do Masters 1000

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Djokovic vence na estreia de duplas em Paris e conhece rival em simplesSérvio encara argentino em sua estreia nesta quarta-feira

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Djokovic estreia com vitória em Paris e dá passo para fechar o ano no topoSérvio ficará muito perto da conquista caso vença o torneio esta semana

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: 'Confundido' e mais: como foi participação de Djokovic na 'Bola de Ouro'Novak Djokovic foi um dos convidados ilustres da premiação da 'Bola de Ouro', em Paris

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕