Nova votação do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia será no dia 26 de novembro

A nova votação do Conselho Tutelar já tem data para acontecer. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de São Pedro da Aldeia divulgou a Resolução nº 08, informando que a nova etapa de eleição (votação e apuração) acontecerá no dia 26 de novembro, das 8h às 17h.

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre os locais de votação, caderno eleitoral e propaganda eleitoral, o CMDCA reunirá os candidatos a conselheiros tutelares, na próxima terça-feira (31), às 10h, no auditório do Fórum da Comarca de São Pedro da Aldeia, localizado na Rua Antônio B. Siqueira, s/nº, no Centro. Os novos conselheiros tutelares terão um mandato de quatro anos, atuando no quadriênio 2024/2027.

