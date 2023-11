Nova versão do Mac, iMac mais moderno e chip mais potente: o que a Apple vai lançar nesta segunda-feira

Apple apresenta novidades no evento 'Mac Scary Fast', que acontece nesta segunda-feira e lembra os 40 anos do MacBook — Foto: Bloombergdeste ano começa nesta segunda-feira, quando a gigante americana deve atualizar um dispositivo que está chegando ao seu 40º aniversário: o Mac. O evento será realizado às 21h (horário de Brasília).

Em junho, a Apple lançou seu primeiro MacBook Air de 15 polegadas e modelos mais rápidos do Mac Studio, bem como seu primeiro Mac Pro que usa os chips desenvolvidos internamente pela empresa - conhecidos como Apple Silicon.

A empresa vem testando várias versões diferentes do processador M3 Pro. Uma versão básica em desenvolvimento tem 12 núcleos de processador principal, compostos por seis blocos de alto desempenho e seis núcleos de alta eficiência. De modo geral, quanto mais núcleos você tiver, mais potente será o chip. O produto também tem 18 núcleos para processamento de gráficos. headtopics.com

A Apple também testou configurações atualizadas de memória, ou RAM, incluindo novas opções de 24 e 48 gigabytes. O novo iMac de 24 polegadas inclui mudanças no design interno e um suporte renovado. A empresa testou a máquina em cores semelhantes às dos modelos atuais, mas a Apple ainda pode mudar as opções na apresentação.

Como parte de uma mudança mais ampla para os conectores USB-C, a empresa provavelmente lançará versões atualizadas de acessórios - incluindo seu trackpad, mouse e teclado - que abandonam as antigas portas Lightning. headtopics.com

Os AirPods não serão atualizados novamente até o próximo ano. A empresa está trabalhando em novos modelos de baixo custo e fones de ouvido AirPods Max para o fim de 2024. Os AirPods Pro serão atualizados em 2025.Os tentáculos econômicos das milícias no Rio de Janeiro

Mauro Vieira participa de nova reunião do Conselho de Segurança, em Nova YorkChanceler brasileiro embarca neste domingo à noite Consulte Mais informação ⮕

Laptops: câmera com reconhecimento facial, integração com Android e IA. Veja cinco novidadesQualcomm, de processadores, lança nesta semana novo modelo, e Apple promete novidades para o dia 30 Consulte Mais informação ⮕

Exposição sobre cultura Kayapó é aberta no MACNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

A preocupação do Exército com evento próximo a local de ataque da milíciaDelegações internacionais ficarão hospedadas no mesmo hotel em que estavam médicos que foram executados em um quiosque Consulte Mais informação ⮕

Prefeita de Macuco se reune com nova Secretária de Estado de SaúdeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Nova resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU enfrenta impasseReunião do órgão nesta segunda não prevê votação do texto e fontes admitem que resolução pode não sair com Brasil à frente do Conselho Consulte Mais informação ⮕