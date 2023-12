Nova trend do Instagram preocupa especialistas

Recentemente, por meio do Instagram, uma nova “trend” se iniciou. Para quem não sabe, o termo designa uma tendência das mídias sociais, que podem e são replicadas à exaustão por seus usuários.Nesta trend em específico, milhares de pessoas eram convidadas a responder perguntas bastante pessoais, incluindo suas comidas e hobbies preferidos, além de um medo ou fobia.

Essa ampla exposição de dados passou a preocupar especialistas, incluindo uma advogada que explicou alguns dos perigos de compartilhar informações pessoais nas redes sociais. Advogada diz que tá na modinha dar informação de graça para bandido, se referindo a nova trend do instagram pic.twitter.com/O2IXB2deAg— FUTRICAS (@futricasefofoca) December 5, 2023No vídeo, a profissional acredita que tudo isso pode facilitar criminosos a aplicarem golpes virtuais. Compartilhado em diversos locais, incluindo o Twitter, a partir dos comentários, é possível notar uma descrença de boa parte dos usuários com relação ao alert





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Microverduras: uma nova tendência na alimentação saudávelAs microverduras estão cada vez mais em destaque e podem ser encontradas em grandes lojas. Elas são obtidas de plantas aráveis e possuem um período de crescimento curto e menos manutenção em comparação com as culturas tradicionais.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Starfield: Uma análise da nova franquia da BethesdaUma análise do jogo Starfield, a nova franquia da Bethesda, que mistura elementos de No Man's Sky, Mass Effect e Fallout no espaço. O autor jogou por 123 horas e compartilha suas impressões.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Transplante de fezes: uma nova esperança para a saúde intestinalO transplante de fezes é uma área muito promissora da medicina. Saiba mais sobre essa técnica que tem alcançado resultados animadores no Brasil.

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Mexeu com uma, mexeu com todas, “menos se uma for judia”Mexeu com uma, mexeu com todas, “menos se uma for judia” .

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

'Se teu marido te agride, você pode fugir, mas não se o agressor é meu próprio filho'Ser pai ou mãe de uma criança violenta é uma experiência traumática — e muitas vezes escondida: ArquivoBBC

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Grupo pede retirada de pintura racista de universidade brasileira“A pintura nos faz pensar nas representações do corpo negro como subalterno aos brancos, nas distorções da história e na construção de narrativas tão difíceis de mudar na sociedade”, diz uma das estudantes que pediu a retirada da obra Leia mais:

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »